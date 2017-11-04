ВСУ выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов за сутки

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Донецк, 4 ноября. Украинские военные выпустили в направлении самопровозглашенной Донецкой народной республики более 500 мин и снарядов за сутки.

Об этом РИА Новости сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Гаубицы калибром 152 миллиметра применялись один раз, выпущено 10 снарядов, калибром 122 миллиметра - дважды, выпущено 14 снарядов, минометы калибром 120 и 82 миллиметра - 51 раз, выпущено 436 мин, из танков произведено 55 выстрелов», — доложил представитель ДНР в СЦКК.

Также на Донецком, Мариупольском и Горловском направлениях ВСУ вели огонь из гранатометов, бронетехники, стрелкового оружия. Общее количество примененных украинскими силовиками боеприпасов – 2315 единиц.

Ранее сообщалось, что в ЛНР ВСУ нарушили режим прекращения огня 10 раз за минувшие сутки.