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Новороссия
ВСУ выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов за сутки
Новороссия
ВСУ выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов за сутки
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    ВСУ выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов за сутки

    8:32  4 Ноября 2017  /обновлено: 8:33  04 Ноября 2017
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    ВСУ выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов за сутки

    Донецк, 4 ноября. Украинские военные выпустили в направлении самопровозглашенной Донецкой народной республики более 500 мин и снарядов за сутки.

    Об этом РИА Новости сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    «Гаубицы калибром 152 миллиметра применялись один раз, выпущено 10 снарядов, калибром 122 миллиметра - дважды, выпущено 14 снарядов, минометы калибром 120 и 82 миллиметра - 51 раз, выпущено 436 мин, из танков произведено 55 выстрелов», — доложил представитель ДНР в СЦКК.

    Также на Донецком, Мариупольском и Горловском направлениях ВСУ вели огонь из гранатометов, бронетехники, стрелкового оружия. Общее количество примененных украинскими силовиками боеприпасов – 2315 единиц.

    Ранее сообщалось, что в ЛНР ВСУ нарушили режим прекращения огня 10 раз за минувшие сутки.

    Автор: Юлия Кошкина
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