Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ВСУ выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов за сутки
Новороссия
Женщина ранена при обстреле украинскими силовиками Донецка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Женщина ранена при обстреле украинскими силовиками Донецка

    8:29  4 Ноября 2017  /обновлено: 8:35  04 Ноября 2017
    42

    Женщина ранена при обстреле украинскими силовиками Донецка

    Донецк, 4 ноября. В результате обстрела украинскими силовиками на западе Донецка в субботу была ранена мирная жительница, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

    Пулевое ранение получила жительница одного из поселков Донецкой области – Трудовские, пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителей СЦКК. Огонь велся со стороны населенного пункта, находящегося под контролем Киева, — со стороны Марьинки.

    Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины, инициированный властями страны, начался в 2014 году после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Урегулирование ситуации на востоке Украины остается одним из главных вопросов для мирового сообщества. ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня. Так, за последние сутки в ЛНР они нарушили его 10 раз.

    Автор: Татьяна Барашкова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        769
        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        2:00   4 Ноября 2017
        44
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        805
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        1641