Женщина ранена при обстреле украинскими силовиками Донецка

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Донецк, 4 ноября. В результате обстрела украинскими силовиками на западе Донецка в субботу была ранена мирная жительница, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Пулевое ранение получила жительница одного из поселков Донецкой области – Трудовские, пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителей СЦКК. Огонь велся со стороны населенного пункта, находящегося под контролем Киева, — со стороны Марьинки.

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины, инициированный властями страны, начался в 2014 году после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Урегулирование ситуации на востоке Украины остается одним из главных вопросов для мирового сообщества. ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня. Так, за последние сутки в ЛНР они нарушили его 10 раз.