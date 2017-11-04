Сирия: российские военные оказали медпомощь жителям провинции Алеппо

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Москва, 4 ноября. Российские военные оказали гуманитарную помощь жителям села Лялят Мохаммад в сирийской провинции Алеппо.

Начальник госпитального отделения Андрей Парчайкин рассказал, что медицина в местных селах отсутствует, так как она «попросту разбита», передает ТАСС.

«Помощь оказывает гуманитарная миссия тем, у кого есть возможность в город выехать. А тем, у кого нет, помогаем мы, приезжая сюда», - рассказал он.

Российские военные медики осмотрели более 200 жителей поселка Лялят Мохаммад, в том числе 130 детей.

Также военные раздали местным жителям продуктовые наборы.

В ближайшее время российский гуманитарный конвой намерен побывать в соседних населенных пунктах.

Напомним, накануне Россия доставила гуманитарную помощь жителям провинции Хомс.