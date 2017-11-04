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Сирия: российские военные оказали медпомощь жителям провинции Алеппо
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    Сирия: российские военные оказали медпомощь жителям провинции Алеппо

    8:18  4 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные оказали медпомощь жителям провинции Алеппо

    Москва, 4 ноября. Российские военные оказали гуманитарную помощь жителям села Лялят Мохаммад в сирийской провинции Алеппо.

    Начальник госпитального отделения Андрей Парчайкин рассказал, что медицина в местных селах отсутствует, так как она «попросту разбита», передает ТАСС.

    «Помощь оказывает гуманитарная миссия тем, у кого есть возможность в город выехать. А тем, у кого нет, помогаем мы, приезжая сюда», - рассказал он.

    Российские военные медики осмотрели более 200 жителей поселка Лялят Мохаммад, в том числе 130 детей.

    Также военные раздали местным жителям продуктовые наборы.

    В ближайшее время российский гуманитарный конвой намерен побывать в соседних населенных пунктах.

    Напомним, накануне Россия доставила гуманитарную помощь жителям провинции Хомс.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #гуманитарная помощь #медицина
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