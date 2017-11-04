ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР 10 раз за сутки

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Луганск, 4 ноября. За последние сутки украинские силовики произвели 10 обстрелов территории Луганской народной республики, сообщили в Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, обстрелы были произведены с использованием минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районе шести населенных пунктов.

Всего было выпущено порядка 345 снарядов и мин, пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним вооруженная кампания против ЛНР и ДНР была начата Киевом после объявления республик о своей независимости еще в 2014 году. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.