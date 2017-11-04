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Из-за опасности возгорания в двигателе BMW отзывает 1,4 млн автомобилей в США
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    Из-за опасности возгорания в двигателе BMW отзывает 1,4 млн автомобилей в США

    8:06  4 Ноября 2017
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    Из-за опасности возгорания в двигателе BMW отзывает 1,4 млн автомобилей в США

    Вашингтон, 4 ноября. Автоконцерн BMW отзывает 1,4 млн автомобилей в США из-за возможного возгорания в двигателе. Об этом сообщает AFP.

    Отзываются 740 тысяч автомобилей моделей Х3, Х5 и Z4, сошедших с конвейера в период с 2007 по 2011 год. Машинам необходимо заменить элемент клапана принудительной вентиляции картера, так как он может расплавиться из-за высокой температуры.

    Еще 673 тысячи автомобилей 2006 — 2011 годов выпуска отзывают из-за дефектов в электропроводке системы кондиционирования воздуха. Из-за неполадки уже получили травмы четыре автолюбителя.

    Автоконцерн планирует начать отзыв машин для ремонта с 18 декабря текущего года.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #автомобили #bmw #отзыв
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