Из-за опасности возгорания в двигателе BMW отзывает 1,4 млн автомобилей в США

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Вашингтон, 4 ноября. Автоконцерн BMW отзывает 1,4 млн автомобилей в США из-за возможного возгорания в двигателе. Об этом сообщает AFP.

Отзываются 740 тысяч автомобилей моделей Х3, Х5 и Z4, сошедших с конвейера в период с 2007 по 2011 год. Машинам необходимо заменить элемент клапана принудительной вентиляции картера, так как он может расплавиться из-за высокой температуры.

Еще 673 тысячи автомобилей 2006 — 2011 годов выпуска отзывают из-за дефектов в электропроводке системы кондиционирования воздуха. Из-за неполадки уже получили травмы четыре автолюбителя.

Автоконцерн планирует начать отзыв машин для ремонта с 18 декабря текущего года.