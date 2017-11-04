Любительский рекламный ролик помог продать старую Honda дороже в 40 раз

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Москва, 4 ноября. Молодой человек решил помочь невесте продать 20-летний автомобиль Honda Accord EX, чтобы выручить деньги на свадьбу.

Пользователь форума Reddit под ником maxlanman снял любительский рекламный ролик и выложил его на YouTube, передает «Телеканал 360». В видео он использовал популярные рекламные приемы и рассказал, что его девушке нужна помощь в продаже авто.

За сутки ролик набрал более 620 тысяч просмотров. Благодаря этому ставка на выставленный на электронном аукционе eBay автомобиль поднялась с 499 долларов до 20,6 тысячи долларов.