Сирия: Т-90 замечены у последнего оплота ИГИЛ

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Дамаск, 4 ноября. Недалеко от города Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы появилась тяжелая бронетехника, включая танки Т-90. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Сирийский город Абу-Кемаль считается последним оплотом боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) в Сирии. По данным СМИ, со стороны границы к городу стягиваются иракские войска, с противоположного направления к позициям боевиков подходят подразделения сирийской армии.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило о нанесении мощного удара по позициям боевиков в районе города Абу-Кемаль. На террористов обрушились авиаудары бомбардировщиков ВКС РФ и выпущенные подлодкой «Колпино» крылатые ракеты «Калибр».

1 Организация запрещена на территории РФ.