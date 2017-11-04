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Сирия: Т-90 замечены у последнего оплота ИГИЛ
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    Сирия: Т-90 замечены у последнего оплота ИГИЛ

    7:45  4 Ноября 2017  /обновлено: 8:03  04 Ноября 2017
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    Сирия: Т-90 замечены у последнего ополота ИГИЛ

    Дамаск, 4 ноября. Недалеко от города Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы появилась тяжелая бронетехника, включая танки Т-90. Об этом сообщают сирийские СМИ.

    Сирийский город Абу-Кемаль считается последним оплотом боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) в Сирии. По данным СМИ, со стороны границы к городу стягиваются иракские войска, с противоположного направления к позициям боевиков подходят подразделения сирийской армии.

    Напомним, накануне Минобороны России сообщило о нанесении мощного удара по позициям боевиков в районе города Абу-Кемаль. На террористов обрушились авиаудары бомбардировщиков ВКС РФ и выпущенные подлодкой «Колпино» крылатые ракеты «Калибр».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    #сирия #т-90 #абу-кемаль #танки
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