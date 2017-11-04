Netflix разрывает сотрудничество с Кевином Спейси, судьба «Карточного домика» обсуждается

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Нью-Йорк, 4 ноября. Американская компания Netflix официально разрывает все отношения с актером Кевином Спейси.

«Netflix не будет принимать участия в любом дальнейшем производстве сериала «Карточный домик», которое включало бы участие Кевина Спейси», — говорится в заявлении Netflix, распространенном в пятницу.

Судьба шоу будет решаться в месте с киностудией Media Rights Capital, также занимающейся производством этого сериала.

Netflix также заявила, что приняла решение не выпускать фильм «Гор» с участием обвиненного в сексуальных домогательствах актера, который должен был выйти в 2018 году.

Напомним, MRC и Netflix начали разбирательство в связи с новыми обвинениями в домогательствах в адрес Спейси. О домогательствах со стороны Кевина Спейси заявили сразу восемь участников съемок сериала «Карточный домик», по большей части молодые мужчины. Актера обвиняют в том, что он прикасался к жертвам без разрешения и отпускал в их адрес непристойные замечания.