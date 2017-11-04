США не признали обвинений в «географическом абсурде» в Сирии

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Вашингтон, 4 ноября. В возглавляемой США коалиции по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1 продолжают настаивать на том, что жители Сирии «бегут» от военных операций сирийской и российской армий.

«В целом, люди бегут на север от Дейр-эз-Зора, чтобы избежать операций, которые проводят режим (правительства Сирии – ред.) и Россия. Есть сообщения, что ежедневно 200 человек бегут в лагерь беженцев в Рукбан на юге (Сирии)», — приводит сообщение коалиции РИА Новости.

Представители коалиции добавили, что, по некоторым данным, также около 200 человек ежедневно бегут на юг Сирии в лагерь беженцев в Рукбане.

Заявление стало реакцией на выдвинутые ранее со стороны России обвинения США в «географическом абсурде» — именно так в Минобороны РФ назвали сообщение одного из командующих коалиции Джеймса Джеррарда о сирийцах, бегущих из освобожденного правительственной Сирийской арабской армией и боевой авиацией РФ Дейр-эз-Зора.

По словам Джеррарда, жители убегали не от террористов, а от правительственных сил и не на юг, где на самом деле находится Меядина, куда направляются беженцы, а на север – территории, подконтрольные «Сирийским демократическим силам». Официальный представитель МО РФ Игорь Коношенков опроверг данные коалиции, пояснив, что на север, в сторону Ракки, желающих бежать нет: после после бомбардировок, которые проводились под руководством США, не осталось самой Ракки.

Коношенков отметил, что подобные заявления со стороны представителей коалиции США – не что иное, как «стремление выдавать желаемое за действительное при абсолютном невладении реальной обстановкой», что, как он подчеркнул, присуще большинству представителей коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.