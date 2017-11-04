СМИ раскрыли настоящую причину отставки главы Минобороны Великобритании

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Лондон, 4 ноября. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон отправлен в отставку в результате начатых им же интриг в кабинете министров. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, отставки Фэллона добилась лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Экс-глава Минобороны собирался во время перестановок в Кабмине добиться отставок сторонников Brexit, к которым относится Андреа Лидсом. Парламентарий узнала о замыслах министра, и успела нанести превентивный удар.

Напомним, ранее Майкл Фэллон подал в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. По сообщению Газеты.ru, журналистка Джулия Хартли-Брюер рассказала о неподобающем поведении политика на конференции Консервативной партии. Во время ужина Фэллон якобы неоднократно пытался потрогать Хартли-Брюер за колено. Домогательства прекратились только после того, как журналистка пригрозила Фэллону ударом по лицу.