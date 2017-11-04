Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ВСУ выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов за сутки
Весь мир
СМИ раскрыли настоящую причину отставки главы Минобороны Великобритании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ раскрыли настоящую причину отставки главы Минобороны Великобритании

    7:24  4 Ноября 2017
    947

    СМИ раскрыли настоящую причину отставки главы Минобороны Великобритании

    Лондон, 4 ноября. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон отправлен в отставку в результате начатых им же интриг в кабинете министров. Об этом сообщает The Telegraph.

    По данным издания, отставки Фэллона добилась лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Экс-глава Минобороны собирался во время перестановок в Кабмине добиться отставок сторонников Brexit, к которым относится Андреа Лидсом. Парламентарий узнала о замыслах министра, и успела нанести превентивный удар.

    Напомним, ранее Майкл Фэллон подал в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. По сообщению Газеты.ru, журналистка Джулия Хартли-Брюер рассказала о неподобающем поведении политика на конференции Консервативной партии. Во время ужина Фэллон якобы неоднократно пытался потрогать Хартли-Брюер за колено. Домогательства прекратились только после того, как журналистка пригрозила Фэллону ударом по лицу.

    Автор: Виталий Малясев
    #минобороны #великобритания #отставка #фэллон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        772
        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        2:00   4 Ноября 2017
        44
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        806
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        1656