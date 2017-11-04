Путин поручил наградить победителей и тренеров WorldSkills International

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Москва, 4 ноября. Победители, призеры и тренеры национальной сборной России по профессиональному мастерству получат поощрение от государства по итогам мирового чемпионата WorldSkills International.

Такое решение опубликовано на сайте Кремля по итогам встречи с национальной сборной WorldSkills. Правительству поручено обеспечить на эти цели в 2017 году дополнительные бюджетные средства из федерального бюджета. Срок исполнения поручения установлен 15 ноября.

К 1 марта 2018 года президент распорядился утвердить положение о порядке поощрения победителей и призеров, а также тренеров национальных и международных чемпионатов WorldSkills

Также правительству совместно с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и региональными властями необходимо представить предложения по механизму распространения наилучших практик внедрения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профобразования, а также по учету этих стандартов при разработке и внедрении образовательных программ среднего профобразования.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International прошел с 14 по 19 октября 2017 года в Абу-Даби.