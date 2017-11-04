Спецпредставитель США встретился с главой сирийской спецслужбы в Дамаске

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Бейрут, 4 ноября. Американский эмиссар обсудил проблему пропавших во время конфликта в Сирии американцев с главой сирийской национальной спецслужбы генералом Али Мамлюком в Дамаске, сообщает ливанская газета Al-Akhbar.

Среди пропавших, пишет издание, есть сотрудники военной разведки. Имени спецпредставителя Америки газета не раскрывает. Уточняется, что на место встречи он прибыл из Бейрута в сопровождении ливанских силовиков.

СМИ отмечает, что Сирия по-прежнему не готова к возобновлению сотрудничества с США в области координации. Более того, присутствие военных сил в ряде районов страны в Дамаске считают оккупацией.

Напомним, ранее Иран обвинил США в намерении разделить Сирию по левому берегу Евфрата. Такое предложение высказал советник по международным делам Высшего руководителя страны Али Акбар Велайяти.