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Новости Сирии
Спецпредставитель США встретился с главой сирийской спецслужбы в Дамаске
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    Спецпредставитель США встретился с главой сирийской спецслужбы в Дамаске

    7:20  4 Ноября 2017
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    Спецпредставитель США встретился с главой сирийской спецслужбы в Дамаске

    Бейрут, 4 ноября. Американский эмиссар обсудил проблему пропавших во время конфликта в Сирии американцев с главой сирийской национальной спецслужбы генералом Али Мамлюком в Дамаске, сообщает ливанская газета Al-Akhbar.

    Среди пропавших, пишет издание, есть сотрудники военной разведки. Имени спецпредставителя Америки газета не раскрывает. Уточняется, что на место встречи он прибыл из Бейрута в сопровождении ливанских силовиков.

    СМИ отмечает, что Сирия по-прежнему не готова к возобновлению сотрудничества с США в области координации. Более того, присутствие военных сил в ряде районов страны в Дамаске считают оккупацией.

    Напомним, ранее Иран обвинил США в намерении разделить Сирию по левому берегу Евфрата. Такое предложение высказал советник по международным делам Высшего руководителя страны Али Акбар Велайяти.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сша #дамаск #эмиссар
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