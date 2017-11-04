В Барнауле ураганным ветром сдуло дельфинарий

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Барнаул, 4 ноября. Из-за сильного ветра в Барнауле упал шатер дельфинария, в результате инцидента ни одно животное не пострадало. Об этом со ссылкой на директора дельфинария Дмитрия Кириенко сообщает «Катунь 24».

Инцидент произошел накануне вечером. Из-за сильного ветра шатер дельфинария «сложился» и упал.

«Произошла внештатная ситуация. Из-за сильного порыва ветра была повреждена часть конструкции шатра. Ведутся восстановительные работы», — цитирует Кириенко издание.

Директор дельфинария подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, жизнь и здоровье животных находятся в неопасности.

Кириенко отметил, что шатер восстановят, как только улучшится погода. Издание сообщает, что ранее рухнувшую конструкцию безуспешно пытались поднять несколько кранов.