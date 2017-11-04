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Происшествия
В Барнауле ураганным ветром сдуло дельфинарий
Происшествия
В Барнауле ураганным ветром сдуло дельфинарий
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    В Барнауле ураганным ветром сдуло дельфинарий

    6:56  4 Ноября 2017
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    В Барнауле ураганным ветром сдуло дельфинарий

    Барнаул, 4 ноября. Из-за сильного ветра в Барнауле упал шатер дельфинария, в результате инцидента ни одно животное не пострадало. Об этом со ссылкой на директора дельфинария Дмитрия Кириенко сообщает «Катунь 24».

    Инцидент произошел накануне вечером. Из-за сильного ветра шатер дельфинария «сложился» и упал.

    «Произошла внештатная ситуация. Из-за сильного порыва ветра была повреждена часть конструкции шатра. Ведутся восстановительные работы», — цитирует Кириенко издание.

    Директор дельфинария подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, жизнь и здоровье животных находятся в неопасности.

    Кириенко отметил, что шатер восстановят, как только улучшится погода.  Издание сообщает, что ранее рухнувшую конструкцию безуспешно пытались поднять несколько кранов.

    Автор: Виталий Малясев
    #ветер #барнаул #разрушения #дельфины
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