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В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными
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    В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

    6:50  4 Ноября 2017
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    В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

    Оттава, 4 ноября. Канадские санкции в отношении России бессмысленны и ведут к изоляции самой Канады. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

    «Решение Канады о введении антироссийских санкций под ложным предлогом лицемерного продвижения прав человека абсолютно бессмысленно и неблаговидно», — прокомментировал решение канадских властей Калинин.

    Посол подчеркнул, что Канада собирается в угоду русофобскому лобби «изолировать себя от одной из ключевых мировых держав». По мнению Калинина, решение Оттавы возвращает страну к «узкому черно-белому восприятию мира», которое «не соответствует современной геополитике». Также дипломат напомнил, что в случае введения новых санкций ответ России будет «неизбежным и взаимным».

    Напомним, ранее правительство Канады решило ввести персональные санкции против 52-х иностранных граждан, среди которых оказались 30 россиян. Всех подпавших под санкции иностранцев власти Канады считают причастными к нарушению прав человека или замешанными в «актах масштабной коррупции».

    Автор: Виталий Малясев
    #санкции #россия #канада
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