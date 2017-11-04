День Сирии предложили провести в КФУ

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Казань, 4 ноября. В Казанском федеральном университете (КФУ) предложили провести день Сирии, на котором сирийские студенты могли бы показать культуру и традиции своей страны. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С инициативой выступил проректор университета по внешним связям Линар Латыпов. Провести день Сирии он предлагает по аналогии с днем Африки. На мероприятии студенты из ближневосточной страны смогут показать другим учащимся вуза традиции, обычаи и культуру своей страны.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил о полном завершении подготовки объектов в Казани к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.