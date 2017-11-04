Разрушительные последствия сильного ветра в Кемерово попали на фото

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Кемерово, 4 ноября. В ночь на субботу по Кемерово прошел ураганный ветер, фотографиями последствий разрушительной стихии поделились пользователи соцсетей.

ГУ МЧС по региону сообщает, что из-за ураганного ветра несколько муниципальных образований региона остались без энергоснабжения. Над восстановлением инфраструктуры в настоящее время трудятся более 100 специалистов.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями разрушений. В группе «Регион-42 Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи опубликовали фото упавшей неоновой вывески. Конструкция рухнула у входа в магазин.