Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Барнауле ураганным ветром сдуло дельфинарий
Происшествия
Разрушительные последствия сильного ветра в Кемерово попали на фото
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Разрушительные последствия сильного ветра в Кемерово попали на фото

    6:10  4 Ноября 2017
    740

    Разрушительные последствия сильного ветра в Кемерово попали на фото

    Кемерово, 4 ноября. В ночь на субботу по Кемерово прошел ураганный ветер, фотографиями последствий разрушительной стихии поделились пользователи соцсетей.

    ГУ МЧС по региону сообщает, что из-за ураганного ветра несколько муниципальных образований региона остались без энергоснабжения. Над восстановлением инфраструктуры в настоящее время трудятся более 100 специалистов.

    В соцсетях пользователи делятся фотографиями разрушений. В группе «Регион-42 Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи опубликовали фото упавшей неоновой вывески.  Конструкция рухнула у входа в магазин.

    Разрушительные последствия сильного ветра в Кемерово попали на фото

    Автор: Алексей Громов
    #кемерово #ветер #разрушения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        395
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        449
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        915
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        1117