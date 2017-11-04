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Кузбасские полицейские помешали мужчине воплотить мечту
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    Кузбасские полицейские помешали мужчине воплотить мечту

    5:53  4 Ноября 2017
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    Кузбасские полицейские помешали мужчине воплотить мечту

    Кемерово, 4 ноября. В Кузбассе будут судить рецидивиста, который обворовал оружейный магазин из-за мечты пострелять из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

    Преступление произошло в сентябре текущего года. Молодой человек разбил окно магазина, проник внутрь и украл с витрины три пневматические винтовки и три пневматических пистолета общей стоимостью 26 тысяч рублей. Но уйти с добычей он не смог. В магазине сработала сигнализация, и прибывший на место наряд Росгвардии задержал злоумышленника.

    Позже мужчина сообщил полицейским, что на преступление его толкнула мечта пострелять из пневматического оружия, воплотить которую в жизнь он не мог из-за нехватки денег. Пресс-служба регионального ГУ МВД отмечает, что несмотря на 23-летний возраст молодой человек был неоднократно судим. Если суд признает его виновным и в этот раз, мужчине грозит до пяти лет заключения.

    Автор: Виталий Малясев
    #кража #оружие #кузбасс #кемерово #мечта
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