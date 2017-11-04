Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Нацархив США опубликовал еще 676 документов об убийстве Кеннеди
Весь мир
Нацархив США опубликовал еще 676 документов об убийстве Кеннеди
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нацархив США опубликовал еще 676 документов об убийстве Кеннеди

    5:30  4 Ноября 2017
    56

    Нацархив США опубликовал еще 676 документов об убийстве Кеннеди

    Вашингтон, 4 ноября. Национальный архив США опубликовал очередную порцию из 676 документов, касающихся убийства президента США Джона Кеннеди.

    Большая часть документов относится к ЦРУ. Также в опубликованном архиве содержатся документы Пентагона, Минюста США и спецкомитета Конгресса по расследованию. Среди них есть упоминание о разговоре советского консула Павла Яцкова в Мехико с убийцей Кеннеди Ли Харви Освальдом.

    Напомним, 27 октября был опубликован 2891 документ об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В национальном архиве США подчеркнули, что документы подвергаются редактированию только «в очень редких случаях».

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #убийство #кеннеди #документы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        420
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        885
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        1077
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        448