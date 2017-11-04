Нацархив США опубликовал еще 676 документов об убийстве Кеннеди

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Вашингтон, 4 ноября. Национальный архив США опубликовал очередную порцию из 676 документов, касающихся убийства президента США Джона Кеннеди.

Большая часть документов относится к ЦРУ. Также в опубликованном архиве содержатся документы Пентагона, Минюста США и спецкомитета Конгресса по расследованию. Среди них есть упоминание о разговоре советского консула Павла Яцкова в Мехико с убийцей Кеннеди Ли Харви Освальдом.

Напомним, 27 октября был опубликован 2891 документ об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В национальном архиве США подчеркнули, что документы подвергаются редактированию только «в очень редких случаях».