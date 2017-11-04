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В РЖД объяснили, почему временно прекратили продавать билеты на 2018 год
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    В РЖД объяснили, почему временно прекратили продавать билеты на 2018 год

    7:03  4 Ноября 2017
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    РЖД временно прекратили продавать билеты в плацкартные вагоны на 2018 год

    Москва, 4 ноября. С 3 ноября Российские железные дороги (РЖД) временно прекратили продажи билетов в общие и плацкартные вагоны на поезда дальнего следования, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Билеты перестанут продавать на все поезда дальнего следования, кроме скоростных поездов «Сапсан». В РЖД объяснили инициативу тем, что ФАС до сих пор не приняла решение по тарифам на пассажирские перевозки в 2018 году.

    В компании заверили, что снова начнут продажи билетов, как только антимонопольная служба определится с тарифами. Если регулятор пересмотрит тариф в сторону увеличения, РЖД обещает компенсировать пассажирам разницу или предложит им вернуть билеты без штрафных санкций.

    Автор: Виталий Малясев
    #фас #ржд #билеты #плацкарт
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