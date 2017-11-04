В РЖД объяснили, почему временно прекратили продавать билеты на 2018 год

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Москва, 4 ноября. С 3 ноября Российские железные дороги (РЖД) временно прекратили продажи билетов в общие и плацкартные вагоны на поезда дальнего следования, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Билеты перестанут продавать на все поезда дальнего следования, кроме скоростных поездов «Сапсан». В РЖД объяснили инициативу тем, что ФАС до сих пор не приняла решение по тарифам на пассажирские перевозки в 2018 году.

В компании заверили, что снова начнут продажи билетов, как только антимонопольная служба определится с тарифами. Если регулятор пересмотрит тариф в сторону увеличения, РЖД обещает компенсировать пассажирам разницу или предложит им вернуть билеты без штрафных санкций.