Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Нацархив США опубликовал еще 676 документов об убийстве Кеннеди
Весь мир
Глава Apple сравнил стоимость iPhone X с ценой хорошего кофе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Apple сравнил стоимость iPhone X с ценой хорошего кофе

    4:48  4 Ноября 2017
    220

    Глава Apple сравнил стоимость iPhone X с ценой хорошего кофе

    Вашингтон, 4 ноября. Объясняя высокую цену на новый смартфон, глава корпорации Apple Тим Кук сравнил приобретение iPhone X с ежедневной покупкой кофе. Об этом сообщает CNBC.

    Глава яблочной корпорации признал, что еще пару лет назад никому бы не пришло в голову покупать телефон по цене iPhone X. Тем не менее, покупка новинки в рассрочку сравнима с ежедневной покупкой высококачественного кофе.

    «В США вы сможете купить iPhone X за $33 в месяц. Если подумать, это несколько чашек кофе в неделю. Это даже меньше, чем стакан кофе в день в одной из хороших кофеен», — заявил Кук.

    Также глава Apple отметил, что высокая цена отражает качество  продукта его компании, сообщает Газета.ru.

    Напомним, накануне в России стартовали продажи iPhone X. Минимальная цена смартфона составляет 79,9 тыс. рублей, максимальная — почти 92 тыс. рублей.

    Автор: Виталий Малясев
    #apple #тим кук #кофе #iphone x
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        420
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        885
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        1077
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        448