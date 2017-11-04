Глава Apple сравнил стоимость iPhone X с ценой хорошего кофе

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Вашингтон, 4 ноября. Объясняя высокую цену на новый смартфон, глава корпорации Apple Тим Кук сравнил приобретение iPhone X с ежедневной покупкой кофе. Об этом сообщает CNBC.

Глава яблочной корпорации признал, что еще пару лет назад никому бы не пришло в голову покупать телефон по цене iPhone X. Тем не менее, покупка новинки в рассрочку сравнима с ежедневной покупкой высококачественного кофе.

«В США вы сможете купить iPhone X за $33 в месяц. Если подумать, это несколько чашек кофе в неделю. Это даже меньше, чем стакан кофе в день в одной из хороших кофеен», — заявил Кук.

Также глава Apple отметил, что высокая цена отражает качество продукта его компании, сообщает Газета.ru.

Напомним, накануне в России стартовали продажи iPhone X. Минимальная цена смартфона составляет 79,9 тыс. рублей, максимальная — почти 92 тыс. рублей.