Иран обвинил США в намерении разделить Сирию по Евфрату

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Тегеран, 4 ноября. Экс-глава МИД Ирана и действующий советник по международным делам Высшего руководителя страны Али Акбар Велайяти считает, что США собираются разделить Сирию по левому берегу Евфрата. Слова чиновника приводит агентство ИРНА.

«США планируют разделить Сирию по восточному берегу Евфрата, но очевидно то, что они никогда не добьются ничего в этом деле», — заявил Велайяти.

Чиновник рассказал об уверенности в том, что правительство Сирии вернет контроль над городом Ракка и прилегающими к восточному берегу Евфрата районами в будущем. Кроме того, Велайяти отметил, что последние победы Сирии, Ирака и Ливана над террористами идут на благо региона.

Напомним, в октябре подразделения оппозиционных Сирийских демократических сил объявили об освобождении Ракки от боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Но правительство Сирии продолжает считать город оккупированным, сообщает Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.