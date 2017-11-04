Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Нацархив США опубликовал еще 676 документов об убийстве Кеннеди
Весь мир
Иран обвинил США в намерении разделить Сирию по Евфрату
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иран обвинил США в намерении разделить Сирию по Евфрату

    4:35  4 Ноября 2017
    40

    Иран обвинил США в намерении разделить Сирию по Евфрату

    Тегеран, 4 ноября. Экс-глава МИД Ирана и действующий советник по международным делам Высшего руководителя страны Али Акбар Велайяти считает, что США собираются разделить Сирию по левому берегу Евфрата. Слова чиновника приводит агентство ИРНА.

    «США планируют разделить Сирию по восточному берегу Евфрата, но очевидно то, что они никогда не добьются ничего в этом деле», — заявил Велайяти.

    Чиновник рассказал об уверенности в том, что правительство Сирии вернет контроль над городом Ракка и прилегающими к восточному берегу Евфрата районами в будущем. Кроме того, Велайяти отметил, что последние победы Сирии, Ирака и Ливана над террористами идут на благо региона.

    Напомним, в октябре подразделения оппозиционных Сирийских демократических сил  объявили об освобождении Ракки от боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Но правительство Сирии продолжает считать город оккупированным, сообщает Газета.ru.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #сирия #иран
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        420
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        885
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        1078
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        448