Сирия: опубликовано видео боев САА с боевиками ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 4 ноября. На записи видно, как подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут бои с боевиками террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) за Дейр-эз-Зор.

Город был полностью зачищен от террористов 3 ноября. Освобождению Дейр-эз-Зора предшествовали тяжелые бои САА, в которых проправительственные войска поддерживала авиация ВКС РФ. На опубликованной агентством Farsnews записи из Дейр-эз-Зора видно, что против террористов были задействованы танки и вертолеты.

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Напомним, ранее Минобороны России заявило, что российские подводные лодки «Колпино» нанесли удар по опорным пунктам боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор крылатыми ракетами «Калибр». В это же время позиции террористов атаковал бомбардировщики ВКС РФ Ту-22МС.

1 Организация запрещена на территории РФ.