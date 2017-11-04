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Сирия: опубликовано видео боев САА с боевиками ИГИЛ в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: опубликовано видео боев САА с боевиками ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    4:13  4 Ноября 2017
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    Сирия: опубликовано видео боев САА с боевиками ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Дамаск, 4 ноября. На записи видно, как подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут бои с боевиками террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) за Дейр-эз-Зор.

    Город был полностью зачищен от террористов 3 ноября. Освобождению Дейр-эз-Зора предшествовали тяжелые бои САА, в которых проправительственные войска поддерживала авиация ВКС РФ. На опубликованной агентством Farsnews записи из Дейр-эз-Зора видно, что против террористов были задействованы танки и вертолеты.

    Напомним, ранее Минобороны России заявило, что российские подводные лодки «Колпино» нанесли удар по опорным пунктам боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор крылатыми ракетами «Калибр». В это же время позиции террористов атаковал бомбардировщики ВКС РФ Ту-22МС.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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