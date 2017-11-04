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Общество
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Украина
Азаров отчитал Гройсмана за превысивший 2 трлн гривен госдолг Украины
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    Азаров отчитал Гройсмана за превысивший 2 трлн гривен госдолг Украины

    3:28  4 Ноября 2017
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    Азаров отчитал Гройсмана за превысивший 2 трлн гривен госдолг Украины

    Киев, 4 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал нынешнего главу кабмина Владимира Гройсмана за превысивший 2 трлн гривен госдолг. Свое мнение политик выразил в социальной сети Facebook.

    Азаров написал про «историческое событие», которое произошло 1 ноября. В этот день совокупный госдолг Украины впервые в истории превысил 2 трлн гривен. Политик отметил, что в проекте бюджета страны в Кабмине предложили заложить меньший госдолг.

    «Интересно, что «математики» из Кабмина в проекте бюджета предложили установить предельный размер долга на 31.12.2018 г. в размере 1999 млрд. грн.», — написал Азаров.

    Политик усомнился в образовании нынешнего главы украинского правительства Владимира Гройсмана. По словам Азарова, учитывая нынешнюю сумму госдолга, каждому жителю Украины, от младенцев до глубоких стариков придется отдать государству по 5 тысяч гривен.

    Напомним, в 2016 и 2017 годах совокупный госдолг Украины вырос на 5,46 и 6,06 млрд долларов соответственно. В настоящее время он составляет почти 80 млрд долларов.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #азаров #госдолг
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