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РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января
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    РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января

    3:01  4 Ноября 2017  /обновлено: 4:09  04 Ноября 2017
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    РЖД приостановило продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января

    Москва, 4 ноября. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приостановило продажу билетов в плацкартные и общие вагоны отправлением с 1-го января 2018-го года в связи с отсутствием утвержденных тарифов на билеты данной категории. Об этом сообщается на сайте организации.

    Уточняется, что продажа билетов временно приостановлена с 3-го ноября. Билеты всех прочих категорий будут реализовываться без ограничений, — уточнили в РЖД.

    Отмечается также, что после утверждения тарифов регулятором продажи билетов в общие и плацкартные вагоны возобновятся.

    Накануне стало известно об открытии музея РЖД. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #ржд #билеты #плацкарт #общие вагоны
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