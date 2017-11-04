РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января

В Избранное

Москва, 4 ноября. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приостановило продажу билетов в плацкартные и общие вагоны отправлением с 1-го января 2018-го года в связи с отсутствием утвержденных тарифов на билеты данной категории. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что продажа билетов временно приостановлена с 3-го ноября. Билеты всех прочих категорий будут реализовываться без ограничений, — уточнили в РЖД.

Отмечается также, что после утверждения тарифов регулятором продажи билетов в общие и плацкартные вагоны возобновятся.

Накануне стало известно об открытии музея РЖД. Об этом писала Газета.ru.