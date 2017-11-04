Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Приморье мужчина отправился в тюрьму за попытку защитить друга
Политика
Азаров объяснил, почему на Украине растут цены
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Азаров объяснил, почему на Украине растут цены

    2:30  4 Ноября 2017
    35

    Азаров объяснил, почему на Украине растут цены

    Москва, 4 ноября. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал рост цен на Украине. Соответствующую запись политик оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

    Азаров сообщил, что накануне ознакомился с рассуждениями на эту тему одного киевского экономиста. Тот предположил, что рост цен на Украине остановится, когда они на 10 — 15% превысят цены в Польше.

    Бывший украинский премьер напомнил, что в 2012–2013-х годах цены на Украине был в несколько раз ниже, чем в Польше, не имея при этом тенденции к росту. Азаров также отметил, что в стране фиксировался рост производства продуктов питания.

    «Производство мяса падает, а экспорт его растет. Границы не контролируются. Контроль за ценами отменен. О механизме интервенций забыли и не понимают, что это такое. Потребление мяса, других важных для здоровья продуктов упало ниже физиологических норм, смертность выросла, в том числе и за счет снижения качества питания. Скажите, кого это волнует? Так, конечно, в таких условиях рост цен вовсе не ограничится Польшей», — полагает украинский политик.

    Ранее эксперт высказал мнение, что Украина стоит на пороге больших политических перемен.

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #азаров #цены #рост цен
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        397
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        846
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        1016
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        437