Азаров объяснил, почему на Украине растут цены

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Москва, 4 ноября. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал рост цен на Украине. Соответствующую запись политик оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров сообщил, что накануне ознакомился с рассуждениями на эту тему одного киевского экономиста. Тот предположил, что рост цен на Украине остановится, когда они на 10 — 15% превысят цены в Польше.

Бывший украинский премьер напомнил, что в 2012–2013-х годах цены на Украине был в несколько раз ниже, чем в Польше, не имея при этом тенденции к росту. Азаров также отметил, что в стране фиксировался рост производства продуктов питания.

«Производство мяса падает, а экспорт его растет. Границы не контролируются. Контроль за ценами отменен. О механизме интервенций забыли и не понимают, что это такое. Потребление мяса, других важных для здоровья продуктов упало ниже физиологических норм, смертность выросла, в том числе и за счет снижения качества питания. Скажите, кого это волнует? Так, конечно, в таких условиях рост цен вовсе не ограничится Польшей», — полагает украинский политик.

Ранее эксперт высказал мнение, что Украина стоит на пороге больших политических перемен.