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Экономика
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Украина
Обворовывать вкладчиков банков на Украине стало еще легче — юрист
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    Обворовывать вкладчиков банков на Украине стало еще легче — юрист

    1:44  4 Ноября 2017
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    Обворовывать вкладчиков банков на Украине стало еще легче — юрист

    Киев, 4 ноября. Принятый Верховной радой Украины закон «О потребительском кредитовании» поставил вкладчиков страны в еще более невыгодное положение, чем было ранее. Такое мнение высказал юрист Ростислав Кравец на пресс-конференции в Киеве.

    «Потребительское кредитование регулировалось 11 разделом Закона о защите прав потребителей. С вступлением в силу нового закона, который был принят под лозунгом защиты прав заемщиков, этот пункт был исключен. У потребителей фактически забрали все механизмы защиты прав»,  — отметил юрист.

    Кравец подчеркнул, что в результате изменений в законодательстве украинские заемщики лишились многих прав, на которые могли рассчитывать ранее, пишет ТАСС.

    Накануне депутат от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что закон «Об образовании» создает вокруг Украины пояс конфликтов. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #банки #вкладчики #раина #кредитование
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