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Вашингтон, 4 ноября. Соединенные Штаты предложили Украине не вносить альтернативную российскому варианту резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Он добавил, что Киеву было предложено «попытаться достичь консенсуса».

«Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении минских соглашений, в частности, в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут», - сказал Волкер, слова которого цитирует РИА Новости.

Накануне представитель Луганской народной республики Родион Мирошник назвал предложение Москвы по миротворческой миссии «голубых касок» единственно реальным. Он отметил, что другие страны, участвующие в процессе мирного урегулирования в Донбассе, не конкретизировали свое видение формата миссии ООН.