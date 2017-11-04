Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Приморье мужчина отправился в тюрьму за попытку защитить друга
Политика
США предложили Украине не представлять резолюцию по миротворцам ООН — Волкер
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США предложили Украине не представлять резолюцию по миротворцам ООН — Волкер

    1:27  4 Ноября 2017
    429

    США предложили Украине не представлять резолюцию по миротворцам ООН — Волкер

    Вашингтон, 4 ноября. Соединенные Штаты предложили Украине не вносить альтернативную российскому варианту резолюцию по миротворческой миссии ООН  в Донбассе. Об этом сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Он добавил, что Киеву было предложено «попытаться достичь консенсуса».

    «Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении минских соглашений, в частности, в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут», - сказал Волкер, слова которого цитирует РИА Новости

    Накануне представитель Луганской народной республики Родион Мирошник назвал предложение Москвы по миротворческой миссии «голубых касок» единственно реальным. Он отметил, что другие страны, участвующие в процессе мирного урегулирования в Донбассе, не конкретизировали свое видение формата миссии ООН.

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #оон #резолюция #миссия #волкер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        397
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        846
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        1016
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        437