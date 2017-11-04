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Киев, 4 ноября. Дело против сына главы МВД Арсена Авакова, инициированное НАБУ после визита спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера, может стать началом серьезных политических изменений в стране. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По мнению эксперта, было ожидаемо, что на Украине «начнется обострение» после приезда Волкера. Золотарев заявил, что США «с помощью НАБУ начали воспитывать «партию войны» и принуждать ее к примерному политическому поведению».

«Самое интригующее – как себя поведет нынешняя партия войны, для которой любой формат урегулирования ситуации смерти подобен поскольку в Украине сформировалась целая инфраструктура войны», — цитирует слова Золотарева «ПолитНавигатор».

Скандальное уголовное дело, возбужденное в отношении сына министра внутренних дел, может, по мнению эксперта, усугубить ситуацию.

«Мы стоим на пороге глобальных изменений политического ландшафта, к которому большинство украинских политиков, которые сформировались как политики в условиях относительной экономической стабильности, абсолютно не готовы», — подытожил Золотарев.

Напомним, Александра Авакова задержали сотрудники НАБУ 31 октября после проведенного в его квартире обыска. Сам Аваков-младший назвал открытое на него дело попыткой давления на отца. Аваков проходит обвиняемым по делу о закупке рюкзаков для нацгвардии Украины в конце 2014 года. МВД приобрело 6 тысяч рюкзаков общей стоимостью свыше 16 тысяч гривен; позже стало известно, что они были куплены по завышенной цене через подконтрольные сыну главы министерства фирмы.