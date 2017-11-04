Бельгия получила ордер на арест отстраненного главы Каталонии Пучдемона

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Брюссель, 4 ноября. Власти Бельгии получили ордер на арест отстраненного накануне главы автономного сообщества Каталония Карлеса Пучдемона.

Отмечается, что бельгийская прокуратура готова допросить его и передать судебному следователю.

«Мы получили европейский ордер на арест, изучим его и передадим судебному следователю», — цитирует источник в прокуратуре «РИА Новости».

Газета.ru напоминает, что накануне национальный суд Испании выдал ордер на арест Карлеса Пучдемона и четырех членов правительства Каталонии, полномочия которых также были прекращены Мадридом. Им инкриминируется мятеж, неповиновение, подстрекательство к бунту и растрата.

Ранее сообщалось о протесте нескольких сотен сторонников независимости Каталонии. Они выражали несогласие с арестом бывших членов правительства региона. Местная полиция не вмешивалась в ситуацию.