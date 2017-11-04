Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Более 4 тысяч иностранцев посетили Владивосток по электронным визам
Россия
Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

    2:00  4 Ноября 2017
    44

    Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

    Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин в День народного единства в Москве посетит выставку «Россия, устремленная в будущее», а также вручит государственные награды иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, помимо прочего в праздничный день Путин примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

    Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

    Церемония награждения орденами Дружбы иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами пройдет в Большом Кремлевском дворце. Здесь же будет вручена премия президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации. 

    День народного единства — один из самых молодых российских праздников. Историю праздника и программу мероприятий читайте в материале ФАН.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #праздники
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        396
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        845
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        1014
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        437