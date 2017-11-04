Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

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Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин в День народного единства в Москве посетит выставку «Россия, устремленная в будущее», а также вручит государственные награды иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Как сообщает пресс-служба Кремля, помимо прочего в праздничный день Путин примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

Церемония награждения орденами Дружбы иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами пройдет в Большом Кремлевском дворце. Здесь же будет вручена премия президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации.

День народного единства — один из самых молодых российских праздников. Историю праздника и программу мероприятий читайте в материале ФАН.