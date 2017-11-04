Коалиция заявила о «почти полном» освобождении Ирака от ИГ после взятия Аль-Каима

В Избранное

Вашингтон, 4 ноября. Ирак «почти полностью» освобожден от террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ), заявили в коалиции во главе с США по борьбе с ИГ.

В заявлении коалиции освобождение района Аль-Каим назвали «важной вехой в проводимой кампании против ИГ».

«Иракские силы безопасности при поддержке глобальной коалиции освободили от ИГ почти всю территорию Ирака», — говорится в документе.

В пятницу премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что его армия вернула контроль над городом Аль-Каим, считавшимся одной из последних крупных территорий, захваченных боевиками.

Как сообщала «Газета.ру», ранее ИГ потеряло город Мосул, который с 2014 года находился под властью джихадистов и считался оплотом ИГ в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.