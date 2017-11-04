В ЛНР назвали предложение России по миротворцам в Донбассе «единственно реалистичным»

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Луганск, 4 ноября. Представитель Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник назвал предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе «единственно реалистичным». Его слова цитирует ТАСС.

«Предложение России — единственный реально существующий вариант миссии ООН на Донбассе, все остальное — это некие комментарии или заявления, не обличенные в форму официального документа, поэтому по факту рассматривать кроме российского предложения больше и нечего», — полагает Мирошник.

Он также отметил, что специальный представитель США Курт Волкер занял четко «проукраинскую» позицию, которая не способствует установлению мира в Донбассе.

Представитель ЛНР в Контактной группе также подчеркнул необходимость согласования формата миротворческой миссии с представителями ДНР и ЛНР.

Ранее Курт Волкер заявил о желании посетить Луганскую и Донецкую народные республики.