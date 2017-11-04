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Встреча Путина и Трампа будет способствовать решению проблемы КНДР — Кисляк
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    Встреча Путина и Трампа будет способствовать решению проблемы КНДР — Кисляк

    0:03  4 Ноября 2017  /обновлено: 0:04  04 Ноября 2017
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    Встреча Путина и Трампа будет способствовать решению проблемы КНДР — Кисляк
    Москва, 4 ноября. Возможная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она состоится во Вьетнаме, может способствовать разрешению ситуации вокруг КНДР. Такое мнение высказал бывший посол РФ в США, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

    Ранее Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. При этом он отметил, что встреча с российским коллегой «очень важна». По мнению Трампа, Россия может помочь США с Северной Кореей. 

    «Если у американской стороны есть понимание и интерес работать с нами, то эта встреча, безусловно, будет способствовать решению северокорейской проблемы», — отметил Кисляк.

    В интервью РИА Новости политик добавил, что все встречи лидеров России и США «несут потенциал к решению проблем, если обе стороны настроены на совместную работу друг с другом и нахождение общего пути поиска решений».

    Встреча Путина и Трампа будет способствовать решению проблемы КНДР — Кисляк

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #сша #трамп #кндр #кисляк #севернаякорея
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