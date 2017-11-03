Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Бельгия получила ордер на арест отстраненного главы Каталонии Пучдемона
Украина
Закон «Об образовании» создает вокруг Украины пояс конфликтов со странами ЕС — Бойко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Закон «Об образовании» создает вокруг Украины пояс конфликтов со странами ЕС — Бойко

    23:55  3 Ноября 2017
    34

    Закон «Об образовании» создает вокруг Украины пояс конфликтов со странами ЕС — Бойко

    Киев, 3 ноября. Депутат Верховной рады Украины от фракции партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что закон «Об образовании» создает напряженность в отношениях Киева с соседними государствами-членами Европейского союза.

    «У нас создается пояс конфликтов не с Россией даже, а с членами ЕС. Кто заставлял принимать закон «Об образовании» в таком виде, что он испортил отношения с нашими соседями?» — задался вопросом Бойко в эфире украинского телеканал «112».

    Лидер «Оппозиционного блока» отметил, что попытка Киева тотально украинизировать образование стала причиной отмены визита румынского президента на Украину. Напряженная ситуация возникла и с Будапештом, добавил Бойко.

    Ранее Газета.ru сообщала о жесткой резолюции ПАСЕ в связи с принятием Верховной радой закона «Об образовании». В ПАСЕ считают, что этот нормативный акт грубо нарушает права национальных меньшинств, проживающих на Украине.

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #ес #бойко #закон о образовании #пояс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        371
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        832
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        972
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        425