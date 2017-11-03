В Избранное

Киев, 3 ноября. Депутат Верховной рады Украины от фракции партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что закон «Об образовании» создает напряженность в отношениях Киева с соседними государствами-членами Европейского союза.

«У нас создается пояс конфликтов не с Россией даже, а с членами ЕС. Кто заставлял принимать закон «Об образовании» в таком виде, что он испортил отношения с нашими соседями?» — задался вопросом Бойко в эфире украинского телеканал «112».

Лидер «Оппозиционного блока» отметил, что попытка Киева тотально украинизировать образование стала причиной отмены визита румынского президента на Украину. Напряженная ситуация возникла и с Будапештом, добавил Бойко.

Ранее Газета.ru сообщала о жесткой резолюции ПАСЕ в связи с принятием Верховной радой закона «Об образовании». В ПАСЕ считают, что этот нормативный акт грубо нарушает права национальных меньшинств, проживающих на Украине.