Хейли: США добьются продолжения работы миссии по расследованию химатак в САР

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ООН, 3 ноября. США будут добиваться продолжения работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

В пятницу американская миссия распространиза заявление, в котором сообщается, что в последнем докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждается, что в сирийском населенном пункте Латамена 30 марта 2017 года был применен газ зарин. Пострадавшими числятся 70 человек. США передадут данные СМР для установления виновников атаки.

«Мы в очередной раз увидели подтвержденный случай использования химического оружия против невинных сирийцев», — заявила Хейли.

По ее словам, беспристрастного механизма определения виновных в атаке не будет, если Совбез ООН немедленно не продлит мандат СМР. При этом она напомнила, что Россия «встала на пути» США, когда американская сторона пыталась продлить работу этих расследований в последний раз.

Напомним, мандат СМР истекает 17 ноября. Вашингтон 24 октября вынес на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии. Однако Россия заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше.

Как сообщала «Газета.ру», в пятницу Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект о продлении мандата миссии всемирной организации по расследованию химических атак в Сирии. Согласно проекту резолюции, Россия предлагает направить экспертов в Хан-Шейхун и на авиабазу «Шайрат» для проведения полноценного расследования инцидента, произошедшего 4 апреля этого года.