Сирия: жители Голанских высот протестуют против поддержки террористической атаки Израилем

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Дамаск, 3 ноября. Сотни сирийцев, проживающих на территории Голанских высот провинции Эль-Кунейтра, протестуют против поддержки Израилем террористической атаки, осуществленной накануне боевиками Джебхат ан-Нусра1 (запрещена в РФ). Об этом сообщает SANA.

Агентство сообщает, что протестующие пытались пересечь линию разграничения между сирийскими силами и территорией, подконтрольной оккупационным властям Израиля.

Теракт в Хадаре унес жизни девяти человек. Еще 23 получили ранения. С большей долей вероятности число погибших возрастет, так как пострадавшие получили очень серьезные травмы, пишет SANA.

Ранее сообщалось о возвращении более 100 сирийцев в Алеппо и Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.