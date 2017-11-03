Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: жители Голанских высот протестуют против поддержки террористической атаки Израилем
Новости Сирии
Сирия: жители Голанских высот протестуют против поддержки террористической атаки Израилем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: жители Голанских высот протестуют против поддержки террористической атаки Израилем

    23:30  3 Ноября 2017
    57

    Сирия: жители Голанских высот протестуют против поддержки террористической атаки Израилем

    Дамаск, 3 ноября. Сотни сирийцев, проживающих на территории Голанских высот провинции Эль-Кунейтра, протестуют против поддержки Израилем террористической атаки, осуществленной накануне боевиками Джебхат ан-Нусра1 (запрещена в РФ). Об этом сообщает SANA.

    Агентство сообщает, что протестующие пытались пересечь линию разграничения между сирийскими силами и территорией, подконтрольной оккупационным властям Израиля.

    Теракт в Хадаре унес жизни девяти человек. Еще 23 получили ранения. С большей долей вероятности число погибших возрастет, так как пострадавшие получили очень серьезные травмы, пишет SANA.

    Ранее сообщалось о возвращении более 100 сирийцев в Алеппо и Дамаск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #израиль #теракт #джебхат ан-нусра #голанские высоты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        338
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        806
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        880
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        398