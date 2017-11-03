Промсвязьбанк увеличит капитал за счет прибыли до конца года

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Москва, 3 ноября. Промсвязьбанк готовится пополнить капитал за счет прибыли для соблюдения требований Центробанка, которые будут действовать с января 2018 года, заявил глава и совладелец банка Дмитрий Ананьев.

За последние месяцы на фоне санации банка «ФК Открытие» и Бинбанка и рисков оттока средств клиентов из-за опасения возникновения проблем у других банков крупные частные банки оказались в зоне повышенного интереса со стороны участников рынка.

Как отметил Ананьев в интервью Reuters, вторая половина года для кредитной организации «складывается не самым простым образом» из-за необходимости сосредоточиться на удержании клиентов и аккумулировании дополнительной ликвидности. При этом глава Промсвязьбанка отметил, что в настоящий момент руководство организации не ведет переговоров с Центробанком.

По его словам, банк планирует до конца года увеличить капитал за счет прибыли, полученной в том числе за счет продажи проблемных активов. Это позволит кредитной организации соблюдать норматив достаточности базового капитала с учетом надбавок ЦБ с 1 января 2018 года, до которого сейчас Промсвязьбанку не хватает около 0,5% капитала.

По словам Ананьева, за два месяца банк рассчитывает получить чистую прибыль в размере 8-9 млрд рублей, а в декабре включить ее в расчет капитала.

Глава банка заверил, что до конца года «Промсвязь» не планирует наращивать кредитный портфель, а мажоритарные акционеры готовы поддержать банк капиталом в случае необходимости. При этом он добавил, что крупные российские компании, такие как «Роснефть», «Новатэк», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», по-прежнему держат средства в банке.