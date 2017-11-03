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Косачев заявил о готовности России ответить на санкции Канады
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    Косачев заявил о готовности России ответить на санкции Канады

    23:04  3 Ноября 2017
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    Косачев заявил о готовности России ответить на санкции Канады

    Москва, 3 ноября. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова ответить на санкции, введенные Канадой. Он отметил, что двусторонние отношения между Россией и Канадой «и без того оставляют желать лучшего».

    Парламентарий указал, что в своем отношении к конфликту в Донбассе Оттава полностью следует позиции Вашингтона, подчеркнув недружественный характер действий Канады.

    «Акт явно недружественный. Разумеется, он заслуживает и вызовет ответные действия с российской стороны. Эти действия предпринимались уже и ранее, когда Канада ввела первые черные списки в отношении граждан России», добавил Косачев, слова которого цитирует RT.

    Накануне стало известно о введении Канадой санкций против 30 граждан Российской Федерации. Под действие новых ограничительных мер накануне попали также граждане Южного Судана и Венесуэлы.

    Автор: Сергей Свазовский
    #санкции #россия #косачев #канада
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