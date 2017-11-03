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Сирия: Пентагон ответил на обвинения РФ в препятствовании доставке гумпомощи 
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    Сирия: Пентагон ответил на обвинения РФ в препятствовании доставке гумпомощи 

    23:03  3 Ноября 2017
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    Сирия: Пентагон ответил на обвинения РФ в препятствовании доставке гумпомощи 

    Вашингтон, 3 ноября. Пентагон отрицает обвинения со стороны России в том, что США мешают доставлять гуманитарную помощь беженцам в сирийском лагере Эр-Рукбан. Военное ведомство возложило ответственность за бедственное положение беженцев на сирийские власти.

    «Эти заявления не верны. В ходе конфликта в Сирии США предоставляли значительную финансовую и организационную помощь структурам ООН, работающим в Эр-Рукбане», — заявил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пахон.

    При этом в интервью РИА Новости он заявил, что Вашингтон предупреждал Москву о готовности помогать в доставке гуманитарной помощи, но «сирийский режим препятствует этим усилиям».

    Сирия: Пентагон ответил на обвинения РФ в препятствовании доставке гумпомощи 

    Напомним, в районе гарнизона Эт-Танф, по официальным данным Пентагона, США готовят подразделения «умеренной оппозиции» для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство1 (ИГ1, запрещена в РФ). 

    В пятницу Минобороны РФ сообщало, что семьи жителей Сирии подтверждают данные о тяжелейшей гуманитарной ситуации в лагере Эр-Рукбан. По данным российских военных, американцы запретили беженцам под угрозой уничтожения приближаться к базе ближе, чем на 55 км. Из-за этого десятки тысяч беженцев в лагере оказались лишены возможности получения гуманитарной помощи.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #иг #игил #исламскоегосударство #эр-рукбан
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