Десяткам канадских деятелей перекрыли въезд в РФ в ответ на антироссийские санкции

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Москва, 3 ноября. Россия в ответ на санкции со стороны Канады приняла решение о закрытии въезда в страну ряду канадских деятелей, сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова подчеркнула, что российская сторона предупреждала Канаду о возможных ответных действиях в случае принятия антироссийских санкций.

«Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», — говорится в заявлении Захаровой.

При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что Россия предпочитает путь «конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран».

Как сообщала «Газета.ру», правительство Канады в пятницу ввело санкции против 30 граждан России, впервые применив недавно принятый в этой стране так называемый «Закон имени Сергея Магнитского». Документ является калькой американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».