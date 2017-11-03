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МИД Австрии выразило сожаление в связи с отказом в визах журналистам из Крыма
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    МИД Австрии выразило сожаление в связи с отказом в визах журналистам из Крыма

    22:48  3 Ноября 2017
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    МИД Австрии выразило сожаление в связи с отказом в визах журналистам из Крыма

    Вена, 3 ноября. Министерство иностранных дел Австрии выразило сожаление в связи с отказом в выдаче виз трем журналистам из Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское внешнеполитическое ведомство.

    В МИД Австрии пояснили, что отказ связан с «юридическими тонкостями».

    «Что касается заявления об отказе австрийского посольства в Москве выдать визы, хотим указать, что по юридическим причинам выдача оказалась невозможна из-за отсутствия территориальной юрисдикции», — отметил представитель МИД АвстрииТомас Шнелль.

    Ранее Сергей Лавров назвал действия Вены в отношении трех крымских журналистов ошибкой. Он отметил, что все трое журналистов были зарегистрированы в полном соответствии со всеми правилами ОБСЕ.

    Решение австрийских властей лишило мировое сообщество узнать правду о реальном положении вещей в Крыму, добавил Лавров.

    Автор: Сергей Свазовский
    #визы #крым #журналисты #мид австрии #ожаление
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