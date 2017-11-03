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Победитель викторины РЕН ТВ получит шанс увидеть загадочный Аркаим
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    Победитель викторины РЕН ТВ получит шанс увидеть загадочный Аркаим

    22:38  3 Ноября 2017
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    Победитель викторины РЕН ТВ получит шанс увидеть загадочный Аркаим

    Москва, 3 ноября. В предстоящий понедельник, 6 ноября, телеканал РЕН ТВ проведет на своей странице в «Одноклассниках» прямую трансляцию нового проекта Игоря Прокопенко «Русские булки». Зрители во время премьеры смогут принять участие в викторине. Главным призом для победителя станет поездка в Аркаим — загадочный город древних славян.

    Трансляция «Русских булок» стартует в 10.00 мск. Викторина продлится весь день. Чтобы попытать счастья, зрителям предстоит услышать в программе девять вопросов от Прокопенко, а после ответить на них на сайте www.prokopenko.tv.

    Первые пятеро правильно ответивших получат в подарок книгу от автора проекта. Победителя определит компьютер. Призом станет поездка со съемочной группой телеканала в древний город Аркаим.

    Как сообщает пресс-служба телеканала, новый проект «Русские булки» покажет, чем 100 лет назад закончилась Великая сексуальная революция в России, и какие эротические традиции Гипербореи и Древней Руси сохранились до наших дней. 

    Автор: Олеся Волкова
    #викторина #аркаим #прокопенко
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