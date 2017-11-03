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Украинские шахтеры прекратили забастовку из-за задержек зарплаты
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    Украинские шахтеры прекратили забастовку из-за задержек зарплаты

    22:19  3 Ноября 2017
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    Украинские шахтеры прекратили забастовку из-за задержек зарплаты

    Киев, 3 ноября. Горняки шахты «Родинская» в подконтрольной Киеву части Донецкой области прекратили акцию протеста и поднялись на поверхность. Как сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, шахтерам перевели долги по зарплате.

    На своей странице в Facebook Волынец сообщил, что «около 18.00 шахтерам на телефоны начали приходи сообщение о зачислении средств на их лицевые счета». В связи с этим горняки прекратили забастовку и поднялись на поверхность. 

    Как уточнил глава НПГУ, бастующим перевели зарплату за август и сентября. При этом он выразил сомнения, что деньги за октябрь придут горянкам вовремя.

    «Но уже скоро 10 ноября, когда должны платить за октябрь. Неужели шахтерам снова придется выбивать кровно заработанные следующими способами: или сутками сидеть под землей, или голодать», — написал он.

    Как сообщала «Газета.ру», горняки шахты «Родинская» госпредприятия «Мирноградуголь» 30 октября отказались подниматься на поверхность. Шахтеры требовали выплаты долгов по зарплате. Спустя четверо суток горняки объявили голодовку.

    Отметим, что ранее, 19 октября, забастовку из-за задержек зарплаты устроили горняки шахт «Украина» и «1/3 Новогродовская» на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. 

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #забастовка #шахтеры
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