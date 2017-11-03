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Макрон заявил о своей приверженности постоянному диалогу с Россией
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    Макрон заявил о своей приверженности постоянному диалогу с Россией

    22:16  3 Ноября 2017
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    Макрон заявил о своей приверженности постоянному диалогу с Россией

    Париж, 3 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении развивать диалог с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС.

    Французский лидер подчеркнул необходимость «постоянного и откровенного диалога с Россией». Он также отметил, что отношения между Москвой и Парижем динамично развиваются в рамках договоренностей, достигнутых в Версале в мае 2017-го года.

    «Макрон подчеркнул важность связей между гражданскими обществами двух стран», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Елисейского дворца по итогам телефонного разговора глав России и Франции.

    Макрон также надеется, что двустороннее сотрудничество будет усилено благодаря новому форуму, получившему название «Трианонский диалог».

    Накануне Владимир Путин озвучил одну из ключевых проблем российской демографии. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #россия #франция #макрон #диалог
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