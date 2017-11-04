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Сирия, 4 ноября. ИГ понесло потери в результате атаки ВМФ и ВКС РФ в Дейр-эз-Зоре. Масштабное нападение исламистов в Эль-Кунейтре было отбито. США создают новый военный лагерь близ Ат-Танфа на юго-востоке провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели массированную атаку позиций ИГ в Дейр-эз-Зоре; наносили авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** на юге провинции Идлиб; совершили боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли опорные пункты исламистов на юго-западе Дамаска; освободили деревню Аш-Шакусия к северо-востоку от Хамы; отбили атаку ССА** в Эль-Кунейтре, потеряв 22 солдат; захватили оружие ИГ в Дейр эз-Зоре; противостояли боевикам вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра.

Сирийская свободная армия (ССА): начала наступление на позиции САА на северо-востоке Эль-Кунейтры; лишилась одного из командиров в боях с САА в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: понесло потери в результате ударов РФ в Дейр-эз-Зоре; потеряло одного из главарей в боях с САА в пригороде Дейр-эз-Зора; предприняло попытку контратаки близ Меядина и станции «Т-2» в Дейр-эз-Зоре; потеряло часть города Аль-Каим в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: уничтожила танк САА в северной части Хамы; вела перестрелки с САА к северу от Хомса.

Международная коалиция: создает новый военный лагерь недалеко от пограничного поста «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Дамаск

В Дамаске основные военные действия разворачивались в районе Западной Гуты недалеко от населенного пункта Бейт Джинн. Как передавал оппозиционный Telegram-канал (NRVR11), в ответ на попытку группировок вооруженной оппозиции захватить подконтрольные САР территории в провинции Эль-Кунейтра, артиллерийские дивизионы правительственной армии открыли огонь по укреплениям исламистов на окраинах региона. О нанесенном радикалам уроне не сообщалось.

Во второй половине дня в Дамаске были задержаны 16 человек, подозреваемых в связях с террористами «Исламского государства»1. По данным информагентства Smart News Agency, арестованные могли быть причастны к организации взрывов в столице.

Провинция Хомс

В минувшие сутки стало известно, что американские военнослужащие, базирующиеся в районе пограничного поста «Ат-Танф», начали формировать новый военный лагерь для обучения боевиков исламистских группировок. Как передавало информационное агентство Al Masdar News, прошедшие подготовку исламисты войдут в число «Национальной сирийской армии», которая выступит против правительственных подразделений. Также поступают сообщения, что на стороне подконтрольной Соединенным Штатам армии выступят отряды антиправительственных организаций, находящиеся на территории Иордании. Поскольку Вашингтон угрожает расправой всем, кто приблизится к незаконно занимаемым американцами позициям ближе чем на 55 километров, жители населенных пунктов, расположенных в данном районе, не могут получить гуманитарную помощь. Об этом сообщили представители российского Центра по примирению враждующих сторон.

Между тем на севере региона вновь фиксировались взаимные обстрелы между правительственной армией и радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1. Как передавал новостной портал Smart News Agency, перестрелки происходили в районе «Растанского котла».

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня город Дейр-эз-Зор был полностью зачищен от террористов «Исламского государства», передавало информагентство SANA News. Небольшие очаги сопротивления ИГИЛовцев сохранялись в пригородах столицы провинции. В ходе столкновений войскам САР удалось уничтожить одного из главарей ИГ, а также захватить оружие и несколько складов с боеприпасами. Инженерные подразделения РФ продолжили разминирование административного центра провинции. По заявлению российского Центра по примирению враждующих сторон, порядка трехсот СВУ было обезврежено саперами РФ.

Между тем наступление САА и ее союзников на стратегический город Абу-Кемаль продолжилось параллельно на двух направлениях — со стороны Меядина и станции «Т-2». ИГИЛовцы не прекращали оказывать сопротивление силам САР. Как передавал информационный портал Al Masdar News, исламисты террористической организации попытались провести контратаку близ Меядина, однако потерпели поражение. Более того, на поле боя были ликвидированы более десяти радикалов ИГ, а также их военная техника. Недалеко от границы между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор террористы прибегли к атаке с участием смертников на заминированных автомобилях. Нападение было отражено при помощи авиации РФ, сообщало агентство новостей Syria Free News.

Во второй половине дня силы ВМФ И ВКС РФ провели массированную атаку укрепрайонов исламистов, в результате чего террористической группировке был нанесен значительный урон. Шесть ракет «Калибр», выпущенные с подлодок «Колпино», а также бомбардировщики Ту-22МС ударили по хранилищам с оружием и командным пунктам боевиков. Это позволило войскам САР возобновить активное наступление в сторону Абу Кемаля.

Провинция Идлиб

На протяжении суток авиация ВКС РФ провела несколько боевых вылетов в южной части Идлиба. Точечным авиаударам российских военных самолетов подверглись опорные пункты боевиков «Ан-Нусры» в окрестностях деревень Мурейджаб Аль-Джумлян, Ар-Рувейда и Тель Аль-Ханазир. После воздушных атак ВКС РФ позиции боевиков также оказались под обстрелом артиллерии сирийской армии, передавал Twitter-канал (NRVR11).

К северным окраинам Идлиба подошел новый конвой военной техники Турции. Войска расположились на границе с территорией курдского кантона Африн. Об этом сообщал военный источник в Twitter (WyvernReports). Напомним, протурецкие боевики ССА не раз заявляли о том, что намереваются захватить контролируемые курдами районы.

Провинция Хама

Недалеко от границы между провинциями Хама и Алеппо в течение дня продолжились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Джебхат Ан-Нусры». По сообщению Twitter-канала (C_Military1), под контроль САР перешел населенный пункт Аш-Шакусия и прилегающие к нему сельскохозяйственные угодья. Со своей стороны силы САА потеряли танк.

Тем временем российские ВКС продолжили проводить воздушные атаки укрепрайонов террористов «Исламского государства», ранее захвативших часть территорий у коалиции «Тахрир Аш-Шам». В результате авиаударов РФ и артобстрелов САА как минимум девять ИГИЛовцев были ликвидированы, передавало информагентство Syria Free News.

Провинция Эль-Кунейтра

Накануне боевики вооруженной оппозиции объявили о планах захвата территорий, находящихся под контролем САР на северо-востоке провинции Эль-Кунейтра. Первоначально о наступлении заявила группировка «Джейш Мухаммад», выступающая на стороне «свободной армии». Однако затем стало известно, что в операции также задействованы силы «Тахрир Аш-Шам». Радикалы, прибегнув к использованию заминированного автомобиля со смертником, атаковали САА близ поселения Хадер, передавал военный источник в сети Twitter (badly_xeroxed). Как сообщалось позже, нападение было отбито, однако 12 военнослужащих САА и Национальных сил обороны****** (NDF) погибли в ходе столкновений. Также есть жертвы среди мирных жителей. Исламисты, в свою очередь, потеряли одного из лидеров ССА. К вечеру противники возобновили вооруженные столкновения.

Ирак

В минувшие сути иракским войскам и отрядам «Хашд Аш-Шааби» удалось значительно продвинуться в рамках военной кампании по зачистке территорий провинции Аль-Анбар. Некоторые источники утверждали, что стратегический пограничный город Аль-Каим был полностью освобожден от радикалов террористической группировки. Однако правительственные СМИ пока не опубликовали подтверждения. Как передавал новостной портал Al Masdar News, вооруженные силы Ирака заняли часть населенного пункта, многие из радикалов отступили, тем не менее некоторые боевики все еще оказывают упорное сопротивление.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)