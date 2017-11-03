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Спорт
Геркус вернул «Локомотиву» не только победы, но и доверие болельщиков — Прядкин
Спорт
Геркус вернул «Локомотиву» не только победы, но и доверие болельщиков — Прядкин
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    Геркус вернул «Локомотиву» не только победы, но и доверие болельщиков — Прядкин

    21:58  3 Ноября 2017
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    Геркус вернул «Локомотиву» не только победы, но и доверие болельщиков — Прядкин

    Москва, 3 ноября. Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин высоко оценил заслуги президента «Локомотива» Ильи Геркуса.

    По словам спортивного функционера, вклад Геркуса сложно переоценить, поскольку под его руководством железнодорожники не только добились высоких спортивных результатов, но и вернули веру болельщиков.

    Геркус вернул «Локомотиву» не только победы, но и доверие болельщиков — Прядкин

     «Его вклад в нынешний успех клуба сложно переоценить.  Он креативный управленец, умеющий все свои идеи преобразовывать в дела. В клубе проводится хорошая работа по привлечению болельщиков и привитию им правильного восприятия футбола», — рассказал  Прядкин RT.

    Отметим, что в настоящее время «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице Чемпионата России с 32 очками. Команда провела 15 игр, в ходе которых одержала 10 побед и потерпела три поражения.

    Автор: Геннадий Плющев
    #локомотив #прядкин #геркус
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