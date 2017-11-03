Геркус вернул «Локомотиву» не только победы, но и доверие болельщиков — Прядкин

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Москва, 3 ноября. Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин высоко оценил заслуги президента «Локомотива» Ильи Геркуса.

По словам спортивного функционера, вклад Геркуса сложно переоценить, поскольку под его руководством железнодорожники не только добились высоких спортивных результатов, но и вернули веру болельщиков.

«Его вклад в нынешний успех клуба сложно переоценить. Он креативный управленец, умеющий все свои идеи преобразовывать в дела. В клубе проводится хорошая работа по привлечению болельщиков и привитию им правильного восприятия футбола», — рассказал Прядкин RT.

Отметим, что в настоящее время «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице Чемпионата России с 32 очками. Команда провела 15 игр, в ходе которых одержала 10 побед и потерпела три поражения.