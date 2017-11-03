Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Геркус вернул «Локомотиву» не только победы, но и доверие болельщиков — Прядкин
Политика
Ковальчук поддержал движение Овечкина Putin Team
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ковальчук поддержал движение Овечкина Putin Team

    22:00  3 Ноября 2017
    39

    Ковальчук поддержал движение Овечкина Putin Team

    Москва, 3 ноября. Нападающий питерского хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук поддержал предложение нападающего сборной России и команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team. Об этом сообщает ТАСС.

    Российский хоккеист признался, что всегда открыто выступал в поддержку Путина. По его мнению, цель объединения — сформировать вокруг Путина сильную команду и показать, что Россия сильная и сплоченная.

    Следует отметить, что инициативу Овечкина уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что не располагает информацией о том, каким образом эта идея будет реализована на практике. Песков подчеркнул, что в целом поддерживает начинание.

    Предложение Овечкина вызвало широкий отклик и за океаном. В Соединенных Штатах возможное создание Putin Team вызвало неоднозначную реакцию.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #ковальчук #овечкин #putin team
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        276
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        716
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        762
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        369