Ковальчук поддержал движение Овечкина Putin Team

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Москва, 3 ноября. Нападающий питерского хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук поддержал предложение нападающего сборной России и команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team. Об этом сообщает ТАСС.

Российский хоккеист признался, что всегда открыто выступал в поддержку Путина. По его мнению, цель объединения — сформировать вокруг Путина сильную команду и показать, что Россия сильная и сплоченная.

Следует отметить, что инициативу Овечкина уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что не располагает информацией о том, каким образом эта идея будет реализована на практике. Песков подчеркнул, что в целом поддерживает начинание.

Предложение Овечкина вызвало широкий отклик и за океаном. В Соединенных Штатах возможное создание Putin Team вызвало неоднозначную реакцию.