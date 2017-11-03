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Автомобиль сбил женщину и двоих детей на пешеходном переходе в Москве
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    Автомобиль сбил женщину и двоих детей на пешеходном переходе в Москве

    21:51  3 Ноября 2017
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    Автомобиль сбил женщину и двоих детей на пешеходном переходе в Москве

    Москва, 3 ноября. Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Москве.

    «Около17:55 мск около дома номер 18 по Балаклавскому проезду иномарка на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на женщину и двух несовершеннолетних детей», –– говорится в сообщении.

    Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь пострадавшим. Один ребенок был доставлен в больницу на вертолете Московского авиационного центра. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить причины данного инцидента, передает издание «Дни.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #москва #дтп #гибдд #пешеходный переход
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