Автомобиль сбил женщину и двоих детей на пешеходном переходе в Москве

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Москва, 3 ноября. Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Москве.

«Около17:55 мск около дома номер 18 по Балаклавскому проезду иномарка на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на женщину и двух несовершеннолетних детей», –– говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь пострадавшим. Один ребенок был доставлен в больницу на вертолете Московского авиационного центра. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить причины данного инцидента, передает издание «Дни.ру».