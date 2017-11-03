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Сирия, 3 ноября. Несколько складов и командных пунктов ИГ были уничтожены ударами ВКС и ВМФ России недалеко от Абу Кемаля. ССА** и «Ан-Нусра»*** возобновили столкновения с САА в Эль-Кунейтре. 16 подозреваемых в пособничестве ИГ задержаны в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили ряд складов с оружием и несколько командных пунктов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ан-Нусре» и ССА в провинции Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»: понесло значительные потери в результате атаки ВКС и ВМФ РФ в районе города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; потеряло часть города Аль-Каим на западе иракской провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия (ССА): возобновила столкновения с САА близ населенного пункта Хадар на северо-востоке Эль-Кунейтры.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВКС РФ на границе между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор.

«Ахрар Аш-Шам»: вступила в ряды «Единой национальной армии» на севере провинции Алеппо.

Курды: утверждают, что захватили шесть деревень юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Агентство новостей Smart News Agency сообщает о том, что в городе Дамаск были арестованы несколько мужчин, подозревающихся в пособничестве подпольным группам «Исламского государства»1. Напомним, некоторое время назад в столице прогремело несколько взрывов. Несмотря на то, что ни одна из террористических организаций до сих пор не взяла на себя ответственность за организацию терактов, наиболее вероятно, что в районы столицы под видом беженцев могли пробраться радикалы ИГИЛ1, отряды которых дислоцируются в районе лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска.

Провинция Алеппо

Исламисты антиправительственной группировки «Ахрар Аш-Шам», действующие в северной части провинции Алеппо, объявили о своем присоединении к «Единой национальной армии» временного правительства вооруженной оппозиции. Об этом сообщает информационный портал Smart News Agency. Ранее в состав так называемой «Национальной армии» вошли более 40 различных исламистских формирований, во главе которой стоит противник Башара Асада Абу Хатаб Джавад. Основной целью альянса является противостояние законному президенту и Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

На официальном сайте Минобороны Российской Федерации появились более подробные сведения о результатах недавней атаки ВМФ и ВКС России по укрепрайонам ИГ. Сообщается, что в результате массированных ракетных и воздушных ударов инфраструктуре «Исламского государства» в окрестностях ключевого города Абу Кемаль был нанесен значительный урон. Атака была проведена в соответствии с точными разведданными и привела к уничтожению нескольких складов с боеприпасами, а также командных пунктов террористической группировки. Это позволило правительственным войскам развернуть активные наступательные действия к северу от Абу Кемаля. Как сообщалось ранее, в воздушной операции были задействованы шесть бомбардировщиков Ту-22М3. Кроме того, с кораблей ВМФ РФ в Средиземном море были выпущены шесть ракет «Калибр». Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ, Су-35 и Миг-29. После выполнения боевой задачи самолеты ВКС РФ вернулись на авиабазу «Хмеймим».

Тем временем курдский Twitter-канал (ClaudiaAlMina) заявляет, что Сирийская демократическая армия**** (SDF) захватила деревни Бухейр, Адиль, Аль-Ая, Аль-Хираджа, Рухай, Аль-Кавашир, расположенные юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Тем не менее данная информация не подтверждается другими источниками.

Провинция Хама

Российские военные самолеты продолжают проводить боевые вылеты на границе между провинциями Хама и Идлиб. Согласно информации оппозиционного военного источника в социальной сети Telegram (NRVR11), авиация РФ нанесла удары по опорным пунктам боевиков «Джебхат Фат Аш-Шам» в районе населенных пунктов Абу Дали, Аль-Мушейрифа, а также недалеко от аэропорта Абу Ад-Духур. На данный момент никаких сведений о потерях со стороны радикалов не поступало.

Провинция Эль-Кунейтра

Новостное агентство Al Masdar News опубликовало более подробную информацию о наступлении исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) на северо-востоке провинции Эль-Кунейтра в районе населенного пункта Хадер. По данным AMN, на стороне боевиков также выступили артиллерийские дивизионы Израиля. Несмотря на то, что первая атака была отбита, в настоящий момент вооруженные столкновения возобновились. Напомним, нападение началось с самоподрывов террористов-смертников. Многие мирные жители пострадали в результате атак исламистов. Более шести гражданских лиц были убиты, еще по меньшей мере 20 получили ранения.

Сирийские войска стремятся расширить буферную зону вокруг западных окраин деревни. Поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказывают военные самолеты ВВС Сирии.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (DavidMWitty1) заявляет, что несколько часов назад иракская армия полностью освободила город Аль-Каим от оккупации «Исламского государства». Тем не менее не все новостные порталы подтверждают это. Так, по данным агентства новостей Al Masdar News, большая часть города перешла под контроль иракских подразделений и Сил народной мобилизации, тем не менее бои с террористами все еще продолжаются. Многие ИГИЛовцы покидают свои позиции и отступают, однако правительственным войскам еще предстоит обеспечить безопасность города от возможных контратак со стороны боевиков ИГ. Напомним, военная операция по освобождению Аль-Каима и Равы началась на прошлой неделе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)