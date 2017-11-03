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В Совфеде отреагировали на санкции Канады против России
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    В Совфеде отреагировали на санкции Канады против России

    21:39  3 Ноября 2017
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    В Совфеде отреагировали на санкции Канады против России

    Москва, 3 ноября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал санкции против 30 граждан России, которые были введены правительством Канады.

    «Канада вводит санкции, оглядываясь на американцев, повторяя все движения США. Это ограничения, которые когда-то вводили американцы, а сейчас канадцы вдогонку тоже попытались выслужиться перед своим соседом», — сказал Джабаров в комментарии RT.

    Он также добавил, что санкции со стороны Канады не представляют никакой опасности для России, отметив, что в ближайшее время дипломаты РФ дадут пропорциональный ответ на недружественные действия со стороны Оттавы.

    Ранее министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против 30 граждан России в связи с недавно принятым «Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств». Данный закон является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #россия #канада
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